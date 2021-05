Princeville vreest verkeer en afval na bouw Gr8-hotel bij A16: ‘Dit is pesten en kost ons klauwen met geld’

Gevecht om de schaarse ruimte in Breda is begonnen: ‘Ga eerst die leegstaan­de logistieke dozen maar eens vullen’

6 mei BREDA - Het was vast even slikken voor iedereen die een paar weken geleden het concept voor de Omgevingsvisie Breda 2040 in de mailbox vond: 669 pagina’s met daarin een uitgebreid antwoord op de vraag: hoe zien stad en kerkdorpen er over een jaar of twintig uit? ‘Ik zou zeggen: ga eerst maar eens die logistieke dozen vullen die leeg staan.’