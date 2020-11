Princenhage schrikt van Mormoonse kerk

In de wijk Princenhage is ophef ontstaan over het plan voor een grote Mormoonse kerk aan de Ettensebaan naast het Maczek Memorial. De buurt en de dorpsraad zijn niet op de hoogte gesteld van de plannen. Buurtbewoners maken zich zorgen over de verkeersdruk die nog verder zal toenemen als de kerk er staat. ,,Het is heel vreemd", zegt Marian Verheij, voorzitter van de Dorpsraad Princenhage. ,,De Dorpsraad wordt altijd betrokken bij plannen in de wijk. We hebben goed contact met de gemeente. En nu horen we niets. Terwijl het geen klein project is. Een kerk waar 500 mensen in kunnen en 66 parkeerplaatsen. Wij vrezen dat dat niet goed zal gaan. Daar komt bij dat de inrit aan de Zuilenstraat ligt. Qua verkeer is het al een knelpunt.”