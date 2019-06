Princenhage plukt naam Hasselbraampark van Pluk van de Petteflat

Groen paradijsje

Het park is in de volksmond bekend als Doelakkers of Doelenpark. Die naam is echter nooit formeel vastgelegd, blijk uit onderzoek in onder meer het stadsarchief. Alleen de naam Doelakkers komt daarin voor, onder meer als naam voor het toenmalige en gelijknamige uitbreidingsplan. De naam Doelakkerstraat, de weg die door het park loopt, is in 1942 benoemd.