Princenhage op de bres voor nieuwe sporthal

BREDA - Veel sporthallen in Breda zijn verouderd, blijkt uit onderzoek. Zo ook De Doelen in Princenhage. Werkgroep Sportaccommodatie Princenhage neemt het heft in eigen handen en probeert het voor elkaar te boksen een nieuwe hal neer te zetten. Want sporthal de Doelen, die in het hart van Princenhage staat, voldoet niet meer.

Dat vertelt Annette Pieters, secretaris van de werkgroep, die zich sinds mei vorig jaar inzet voor de nieuwe sportfaciliteit: ,,Het is er simpelweg te klein”, zegt Pieters. ,,We maken gebruik van de ruimte met Basketbalvereniging de Barons, BCP (Badminton Club Princenhage, red.) en sportvereniging Fier. De nood is op dit moment zo hoog dat Fier moet uitwijken naar verschillende sporthallen in de regio”, zegt Pieters.

De drie verenigingen zijn samen goed voor ongeveer achthonderd gebruikers, schat Pieters in. De Doelen, gebouwd in 1979, is niet alleen te klein: ,,Het is een ontsierend grijs gebouw en ook het dorp wil er vanaf. Voor omwonenden zorgt de hal voornamelijk voor parkeeroverlast. We hebben hier twintig parkeerplekken: op een volle avond spelen hier zestig mensen”, zegt Pieters.

De wensen: een turnhal voor Fier en een badmintonzaal met 16 banen, tevens te gebruiken voor volleybal, en misschien zelfs voor multifunctioneel gebruik.

Of de plannen om een nieuwe sporthal in Princenhage haalbaar zijn? Zo’n ruimte gaat wel een paar miljoen kosten. Maar, stelt Pieters: ,,Je krijgt er een A-locatie in Princenhage voor terug.” Een plek hebben ze al op het oog: een perceel op de Princenhagelaan. De werkgroep gaat deze maand in gesprek met de gemeente.

