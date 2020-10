Princenhage mag blijven dromen van een nieuwe De Doelen: ‘Super blij mee’

Annette Pieters en Twan Janssen (secretaris en voorzitter van Badminton Vereniging Princenhage) en Ben de Ridder (voorzitter van omnivereniging SV Fier die de schoolkinderen sport aanbiedt) kunnen hun geluk niet op.

Politiek bestoken

De drie van de werkgroep Sportaccommodatie Princenhage hebben er samen met mensen van de dorpsraad heel wat uurtjes in gestoken. En dan vooral in het bestoken van de politiek.

Tot het gezelschap uit Princenhage een paar dagen terug werd ontboden bij wethouder Paul de Beer (D66, gemeentelijk vastgoed) met de blijde boodschap dat het onderzoek ‘is verankerd in de begroting’.

Quote En we kijken verder dan alleen Princenha­ge, heel Bre­da-Zuid­west kan hiervan profiteren. Annette Pieters, Werkgroep Sportaccommodatie Princenhage

Pieters: ,,We zijn hier echt super blij mee.” Janssen: ,,Dit is een belangrijke stap vooruit.” Want de in de jaren ’70 gebouwde De Doelen voldoet volgens de drie niet meer aan de eisen voor een modern sportcomplex, is niet duurzaam en ligt onhandig in een woonbuurt met weinig parkeerplek.

De gebruikers kunnen niet wachten. Hoewel basketbalclub de Barons eerst wel bedenkingen had. Voor de Barons is De Doelen ‘homecourt’. De club (340 leden) speelt ook in andere zalen in de regio, maar in De Doelen pachten ze hun eigen kantine, wordt getraind en spelen ze wedstrijden, met dispensatie van de bond omdat de zaal hier en daar niet helemaal voldoet.

Maar, zegt Pieters blij: ,,De Barons zijn weer binnenboord. We trekken gezamenlijk op.”

Goed en veilig

Ze hebben al een voorkeurslocatie voor de nieuwe sporthal op het oog: de Princenhagelaan, nabij de Rithsestraat. Goed en veilig bereikbaar vanuit het dorp. Voor de sport, de basisscholen en ook voor de bedrijven op het Rithmeesterpark kan de nieuwe hal een ‘geweldige’ impuls zijn. ,,En we kijken verder dan alleen Princenhage. Heel Breda-Zuidwest kan ervan profiteren.”

Toekomst van het dorp

Wethouder De Beer over de Princenhagelaan: ,,Ik zie de potentie. Maar net als in Bavel (waar sporthal De Huif vervangen wordt, red.) is het in Princenhage ook een kwestie van breder kijken. Wat is de toekomst van het dorp?”

Zo denkt De Beer bijvoorbeeld aan een combinatie met een nieuw gezondheidscentrum. Vraag is ook: is woningbouw mogelijk op de huidige plek van De Doelen? En is er grond beschikbaar aan de Princenhagelaan?

Een extern bureau gaat nu aan de slag met het onderzoek, samen met de gemeenschap, benadrukt De Beer. In het voorjaar worden de resultaten verwacht. Dan kan het volgens de wethouder nog drie, vier of vijf jaar duren voordat de nieuwe sporthal er staat. Kosten: zo’n vijf miljoen euro.