Princenhage kan weer rustig ademhalen: ‘Centrum De Koe kan zonder stress verder’

Ondernemer Dennis Nouwens zag het de afgelopen maanden met lede ogen aan dat Princenhage zich zorgen maakte over centrum De Koe. Als er naast het centrum woningen zouden worden gebouwd, kun je wachten op klachten over geluidsoverlast. Nouwens: ,,Ik las in BN DeStem over de problemen die mogelijk gaan ontstaan. Om aan alle gedoe een eind te maken, heb ik de panden gekocht. Het blijven kantoren. Dan kan De Koe verder gaan zoals ze altijd gedaan heeft.”

Quote Ik ben nota bene in de Liesbos­straat geboren Dennis Nouwens

Verknocht

Nouwens (49) is verknocht aan Princenhage: ,,Ik ben nota bene in de Liesbosstraat geboren. Ik woon al 49 jaar in Princenhage. Iedere Princenhagenaar gaat een paar keer per jaar naar De Koe. Bij de Avondvierdaagse, bij familiefeesten en carnaval. Dan moet je in De Koe zijn.”

Rolstoelcarnaval in De Koe.

Parkeerplaats

Jongerius Invest, een investeringsmaatschappij uit Utrecht, had de panden gekocht met het idee om er particuliere woningen te bouwen. Voor De Koe zou dit betekenen dat er geen gebruik meer gemaakt kon worden van de parkeerplaats voor de tent tijdens carnaval. Nouwens: ,,Ik laat de panden renoveren en eind maart kan het verhuurd worden als kantoorpand. De parkeerplaats kan gewoon door De Koe gebruikt worden tijdens carnaval. Het is voor hen heel belangrijk tijdens carnaval. Alles kan nu blijven zoals het was.”

Dankbaar

Volgens penningmeester Peter Hector is het bestuur van De Koe ‘Enorm opgelucht’. ,,We zijn Dennis Nouwens erg dankbaar dat hij ons zo tegemoet wil komen. Daar zijn we erg content mee. Ook de gemeente heeft ons goed gesteund. Het is erg belangrijk voor ons dat we gebruik kunnen blijven maken van de parkeerplaats. Als we tijdens carnaval een tent neerzetten dan kunnen we twee keer zoveel mensen toelaten. Dat scheelt ons veel inkomsten. We hebben er alle vertrouwen in dat dit dossier helemaal de goede kant uitgaat.”

Het geeft Nouwens een goed gevoel dat Princenhage blij is met zijn initiatief. ,,Ik lees de reacties op Facebook en ik moet zeggen. Dat is hartverwarmend.”