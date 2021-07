Princenhage in rep en roer: kom niet aan dorpshuis De Koe

Start van wietexperi­ment voor onbepaalde tijd uitgesteld, Tilburg: ‘Dit verandert niets, slechts wat vertraging’

1 juli ARNHEM - De start van het wietexperiment in tien Nederlandse steden is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het was de bedoeling dat de proef met de legale levering, inkoop en verkoop van cannabis dit najaar van start zou gaan, maar er zijn nog te veel onzekerheden. Zo hebben de telers meer tijd nodig om kwalitatief goede hasj te kunnen leveren.