Princenhage haalt geld op voor verlamde prins Sanseverius

Kieswijzer 'Baarle hoort met haar enclaves op de Unesco erfgoedlijst'

15 januari BAARLE-NASSAU - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart sprak BN DeStem met betrokken inwoners in de regio. Wat valt er te kiezen? Wat speelt er? Veertig stellingen, verdeeld over vijf thema's (openbare ruimte, natuur, samenleving, openbare orde en wonen) liggen op tafel; 25 blijven er over. Met als doel: een eigen kieswijzer maken voor elke gemeente. Vandaag: gemeente Baarle-Nassau.