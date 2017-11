Princenhaags Museum krijgt veel meer ruimte

Begane grond

Specifieke straten

Het Princenhaags Museum had de laatste jaren op het oude adres aan de Haagweg regelmatig exposities over specifieke straten. ,,En omdat je dan zo inzoomt, blijken bewoners uniek materiaal te bezitten. We kregen spullen die op zolders lagen te verstoffen, die voor ons zoveel waarde hadden", legt scheidend voorzitter Arjan Mulders uit.

Springlevend

Professionalisering

Turfvaart

De eerste exposities staan al op het programma. ,,We duiken eerst in onze historie, een hoop items zijn al tevoorschijn gekomen bij die thematentoonstellingen. In het najaar van 2018 staat de Turfvaart centraal. In januari 2019 zoomen we in op de jaren '50 en '60, onder de noemer 'Toen Opa en Oma nog jong waren' en in het najaar van 2019 draait het hier om de 75-jarige bevrijding."