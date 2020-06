Primeur voor Breda: druktemeter moet volksoploop woonboulevard voorkomen

BREDA - Woonboulevard Breda lanceert een ‘slimme druktemeter’ om de bezoekersstromen beter te reguleren en files en onveilige toestanden te voorkomen. Ze zijn daarmee, claimt de boulevard, de eerste in het land. Camera's registreren het aantal inkomende en uitgaande auto's, op de site is te zien of de code groen, oranje of rood van kracht is.

Het systeem is inmiddels al operationeel. Wie nu naar de site van de woonboulevard gaat ziet een groen signaal: ‘Het is rustig op de woonboulevard, kom gerust langs’. Bij oranje geldt: ‘Het is druk, maar uw bezoek is mogelijk’. Rood betekent: ‘Het is te druk, annuleer uw bezoek, je bent van harte welkom op een ander moment’.

Versoepeling regels

Volgens voorzitter Toon Verdaasdonk van de Ondernemingsvereniging Woonboulevard Breda kan het met de versoepeling van de corona-richtlijnen snel drukker worden in de winkelzone, waarbij het winkelpubliek nog steeds voldoende afstand moet houden tot elkaar.

De druktemeter is een vorm van crowdmanagement, die in Breda ook al wordt toegepast in de binnenstad en bij zwemplassen, zoals bij de Galderse Meren. Maar dan gaat het om WhatsApp-nummers die actuele informatie verschaffen over de drukte.

Site raadplegen

In geval van de woonboulevard moeten bezoekers de site raadplegen. ,,Maar er zijn meer opties, er zijn meer mogelijkheden. Zo kijken we met de gemeente of we onze informatie kunnen koppelen aan de druktemeter voor de binnenstad. We kijken ook of we informatie kunnen pushen. Maar we hebben ook te maken met de privacy.”

Dit systeem is ‘waterdicht’, zegt Verdaasdonk. ,,Er wordt vertrouwelijk omgesprongen met de data. De privacy van personen is gewaarborgd en voldoet aan de strikte regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, red), doordat er geen individuele gegevens worden opgeslagen.”

Woonboulevard Breda lanceert als eerste in het land, althans dat claimt de ondernemersvereniging, een druktemeter.

Hoogstandje

Het gaat om een technisch en slim hoogstandje, zegt Verdaasdonk. Een combinatie van camera's, wifi-sensoren en bleutooth GPS-systeem waarmee inkomende en uitgaande bezoekers en auto’s worden geteld. Is het te druk op een bepaalde plek, dan verstuurt de druktemeter automatisch een notificatie naar de website.

Verdaasdonk: ,,We beschikken op de woonboulevard over 1250 parkeerplaatsen. Zodra een x-aantal auto’s is bereikt springt het signaal van groen op oranje, tot rood. De website geeft het aan: is het vol of niet? Met eventueel het advies een bezoek uit te stellen.” IKEA (alleen al goed voor 1250 parkeerplekken) is niet aangesloten op de druktemeter van de woonboulevard.