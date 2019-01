Prime uit Wagenberg breidt uit voor concert in Pannehoef Oosterhout

WAGENBERG/OOSTERHOUT - De Pannehoef in Oosterhout is zaterdag 2 februari het toneel voor een bijzonder concert van de rockband Prime. De vijfmansformatie brengt covers van grote bands als Led Zeppelin, Toto, Meat Loaf, Electric Light Orchestra, Queen, Deep Purple en Within Temptation.

Het is een flink muzikaal spektakel, zo belooft de band, waarvoor wordt samengewerkt met andere muzikanten. Zo is Maarten van den Brekel, bekend van de band Made4Made, aangetrokken als gastzanger. Maar het opvallendst is de aanwezigheid van een bataljon strijkers, blazers en percussionisten, en een volle rij met backing vocals.

Volledig scherm Zangeres Anouk in actie © PRIME Het grote orkest staat onder leiding van Jan van den Brandt. Prime bestaat uit Angela Meessen op zang, gitarist Jim Servaes, drummer Martijn Verschuren, John van Kalmthout op toetsen en zanger/bassist Danny Meessen. De band werkt in de regio vaak mee aan grote muziekprojecten. Zo was Prime vorig jaar de band op de Queen-avond van de Spanjaardsgatconcerten, voor ruim 3.000 enthousiaste bezoekers.

,,In de Pannehoef zit en staat straks vijftig man op het podium", aldus zegsman Eugene Meessen. ,,Echt een groot spektakel dus. Prime speelde wel eerder met grote gezelschappen erachter, maar dit wordt wel uniek. Jan van den Brandt kent heel veel muzikanten, en voor dit project heeft hij echt de allerbeste violisten, cellisten, contrabassisten en percussionisten opgetrommeld. Klassiek geschoolde muzikanten, die het een uitdaging vinden om hun tanden in Zeppelin, Queen en ELO te zetten. De repetities zijn al drie maanden aan de gang, in wisselende combinaties. Prime repeteerde al een aantal keren met dit repertoire, de klassieke musici repeteren in verschillende groepjes, en zo komen we tot een geheel. Het hele gezelschap, zoals dat 2 februari in de Pannehoef staat, repeteert ook nog drie keer."

Het concert is het enige waarvoor Prime entree vraagt. Angela Meessen: ,,Alle musici spelen uit liefde voor de muziek en het enthousiasme van de bezoekers. Maar podium, licht en geluid kosten een fortuin. Dus we vragen 16 euro in de voorverkoop, 17,50 aan de zaal. Als er dan nog kaarten zijn, want die ruim 500 plaatsen zijn zo weg."