Prikkelarme uren op kermis Terheijden en Made

TERHEIJDEN/MADE – Geen geluid, geen felle lichten en geen sneldraaiende flitsende attracties op de kermis. Zowel de kermis in Terheijden aankomend weekend als de kermis in Made aan het einde van de maand krijgen prikkelarme uren.

,,Een heel goed en sterk begin. Hopelijk wordt dit de trend van prikkelarme uren op iedere kermis in de dorpskernen van de gemeente Drimmelen”, aldus raadslid Femke Selders van Lijst Harry Bakker.

Mogelijkheden

Zij stelde vorige week vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de mogelijkheden om enkele prikkerarme uren te verzorgen op de aankomende kermissen in Terheijden en Made. Dit om mensen die gevoelig zijn voor bijvoorbeeld geluid en licht ook de mogelijkheid te bieden om te kunnen genieten van de kermis.

Onaangenaam

Selders: ,,Mensen met onder andere niet-aangeboren hersenletsel, autisme of met epilepsie ervaren een drukke kermis als onaangenaam. Verschillende gemeenten in de omgeving hebben daarom prikkelarme uren aan het kermisprogramma toegevoegd. Wij willen dat in onze gemeente ook iedereen mee kan doen en hebben ons daarom hiervoor hard gemaakt.”

De opluchting is groot bij Lijst Harry Bakker. Selders: ,,Het was niet duidelijk of het nog op tijd zou lukken.”

Quote Het is geen kwestie van even een belletje naar de exploitan­ten, er zijn contracten getekend Wethouder John van Oosterhout, VVD

Contracten

,,Het is geen kwestie van even een belletje naar de kermisexploitanten. Er zijn afspraken gemaakt en contracten getekend. Het duurt dus even om alles goed uit te werken”, legt wethouder John van Oosterhout (VVD) uit.

Selders: ,,Dat het toch gelukt is komt door de goede samenwerking tussen de verschillende partijen, de wethouder, de kermismeester en kermisexploitanten. Iedereen wilde meedenken. De reden van onze haast is dat we het goede nieuws nu ook nog naar de inwoners moeten communiceren. Hopelijk zien of horen mensen op tijd dit bericht.”

Participatie

Van Oosterhout: ,,Ik ben trots dat het toch gelukt is. Of deze prikkelarme uren nodig zijn? Laat ik het zo zeggen. We hebben onze mond vol van participatie en dit is een concreet en goed initiatief om ook daadwerkelijk iedereen mee te kunnen laten doen. We kunnen deze gelegenheid gelijk aangrijpen om te onderzoeken of het leeft.”

Quote Op weekendda­gen is er veel ander geluid van bandjes en fanfares. Je gaat het doel voorbij als je dan de kermis prikkelarm maakt Raadslid Femke Selders In Terheijden wordt maandag tussen 16.30 en 18.00 uur de kermis anderhalf uur prikkelvrij ingericht. In Made staan de prikkelarme uren gepland op dinsdag 2 oktober tussen 15.00 en 17.00 uur.

Populaire tijdstippen

,,Het lijkt misschien alsof we gekozen hebben voor dagen en tijdstippen die niet populair zijn. Dat is zeker niet waar. De reden hiervoor is dat in de weekenden en avonden er van alles om de kermis heen te doen is. Bandjes treden op, fanfares lopen voorbij en ons initiatief gaat zijn doel voorbij als we dan de kermisgeluiden uitzetten. Dan heb je alsnog teveel prikkels er omheen.”

Kermis Lage Zwaluwe

Wel gaat Selders kijken voor extra mogelijkheden volgend jaar. Selders: ,,De eerstvolgende kermis hierna is die van Lage Zwaluwe in het voorjaar. Wellicht is daar ook een mogelijkheid voor enkele prikkelarme uren. Daarna kijken we wat de mogelijkheden zijn voor volgend jaar. Eerst afwachten hoe dit ontvangen wordt.”

Prikkelarme uren maandag 10 september tussen 16.30 en 18.00 uur in Terheijden en op dinsdag 2 oktober tussen 15.00 en 17.00 uur in Made.