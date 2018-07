Prijzen rijzen de pan uit: nog nooit was wonen in Breda zo duur als nu

BREDA - Koop én huur: de woningprijzen in Breda zitten momenteel op recordhoogte. Een koopwoning kost je gemiddeld 291.000 euro. En om te huren in de vrije sector betaal je ongeveer 12,54 euro per vierkante meter per maand. En het houdt niet op.

Dat blijkt uit recente cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en verhuursite Pararius.

Wie nu een woning koopt in Breda, is ruim 11 procent duurder uit dan een jaar geleden. Met name de prijs voor appartementen zit flink in de lift: vorig jaar lag die gemiddeld nog op 186.000 euro, nu ligt de prijs op 214.000 euro. Toch gaan ze nog altijd als zoete broodjes: met een verkooptijd van 23 dagen is een appartement de populairste woonvorm in Breda. Een vrijstaande woning staat ruim 82 dagen in de verkoop.

Het aantal verkopen neemt wel iets af. Vergeleken met een jaar eerder gaan er 8,2 procent minder koopwoningen van de hand in Breda.

Huur ook duur?

De Bredase huurmarkt draait ook als een tierelier. In de vrije verhuur (prijs boven 710,68 euro per maand) leg je voor een vierkante meter 12,54 euro per maand neer. Dat is een stijging van 4,8 procent ten opzichte van een jaar geleden.

Breda is daarmee overigens allerminst duur te noemen. Enkel in Tilburg (11,60 euro per vierkante meter per maand) betaal je minder, maar in Brabantse gemeenten als Den Bosch (13,53) en Eindhoven (13,73) zijn de huurprijzen hoger.

Landelijk ligt de gemiddelde huurprijs nog hoger: 15,82 euro per vierkante meter per maand. Met name de fikse prijzen in Randstad stuwen het landelijk gemiddelde omhoog.

Sterke groei bevolking

,,In gebieden waar de bevolking sterk groeit, komt de woningmarkt vanzelfsprekend ook meer onder druk te staan. We zien dan ook dat in veel steden waar de bevolking toeneemt, de prijzen eveneens stijgen'', zegt Jasper de Groot van Pararius. ,,Dat geldt niet alleen voor Amsterdam en Den Haag, die er de meeste nieuwe inwoners bijkregen, maar ook bijvoorbeeld voor Breda.''