Prijsvraag van één miljoen voor kunsthal nieuwe stijl in Breda: meer vierkante meters nodig

De prijsvraag is de uitkomst van een discussie over wel of geen kunsthal in de stad. Dat debat nam een paar jaar geleden een vlucht. De gedachten gingen uit naar een kunstcomplex op het nog altijd braakliggende terrein van de vroegere suikerfabriek en naar het Breda’s Museum dat te koop kwam. In de sfeer van de kunsthal in Rotterdam. Conclusie: te duur en zijn er überhaupt wel investeerders te vinden.

Vierkante meters

Maar er zijn volgens wethouder Marianne de Bie (D66, cultuur) hoe dan ook meer vierkante meters nodig. Niet zozeer voor reizende collecties van internationale faam, maar voor initiatieven en ‘makers’ uit de eigen stad.

Spelers die snakken naar plek zijn volgens haar bijvoorbeeld BredaPhoto en Graphic Matters. ,,Er zijn gebouwen, dat is het probleem niet. Het gaat nu om het gebruik van die vierkante meters, om een programma. We nodigen partijen in de stad uit mee te denken, om met ideeën te komen, waar behoefte aan is.”

Levensvatbaar

Het budget van één miljoen is voor drie jaar, om levensvatbaar te zijn. Maar is het Stedelijk Museum Breda niet toereikend, De Bie: ,,Het Stedelijk vertelt aan de ene kant het verhaal van Breda, de geschiedenis. En het museum biedt plek aan hedendaagse kunstenaars, ook uit Breda. Gelukkig is er veel moderne kunst te vinden. Maar er is meer ruimte nodig waar initiatieven die geworteld zijn in Breda hun eigen profiel kunnen maken.”

Havenkwartier

Potentiële locatie: het Havenkwartier in Belcrum, het art district dat al bruist van de initiatieven. Eén van gegadigden is dan ook de combinatie van proeflokaal Brack (genesteld in één van de Backer en Rueb-hallen), BredaPhoto en Electron. Ontwikkelaar Amvest die in dit gebied 450 woningen wil bouwen, eigenaar van de grond, doet mee.

Tim van den Burg (Brack en Bredase Bomen) kan zich vinden in dit model kunsthal: ,,Dit past op zich goed, op de hele strip staan meerdere gebouwen. Het was ook ons idee om activiteiten te spreiden. We willen daar Podium Bloos, Pier15 en Graphic Matters bij betrekken.’’

Marktconsultatie

De prijsvraag wordt gepresenteerd op 15 september in Podium Bloos, de ‘markt’ mag er dan aan proeven. Vervolgens zal ergens in oktober of november een onafhankelijke jury vijf partijen uitkiezen. In de periode december tot maart volgt dan de gunningsfase. Kunsthal Breda zal in de zomer van 2021 de eerste activiteiten lanceren.