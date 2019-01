Prijs voor Zundertse dj die live op de radio ‘vieze man’ confronteerde

Waarom besloot je hem op te bellen?

Vera Siemons: ,,Je moet je voorstellen: ik was 24 jaar oud en zat in mijn eentje in de studio van 3FM. Midden in de nacht. En dan stuurt iemand dat hij via de webcam naar je kijkt en zichzelf aftrekt. En hij bleef maar dat soort berichtjes sturen. Ik kreeg het niet uit mijn hoofd, voelde me heel vies en kwetsbaar. Ik moest een signaal afgeven. Maar ik was óók nieuwsgierig. Deze luisteraar had vaker berichtjes gestuurd naar collega’s, dat zag ik in onze geschiedenis. Wat gaat er in zo iemand om?”