Dat is de Clubraad van NAC donderdagavond overeengekomen met de NHG Horeca Groep die de drank in het stadion verzorgt. “Daarnaast heeft NHG de garantie gegeven dat de komende twee jaar geen prijsverhoging wordt doorgevoerd", zei Karel Mul, lid van de Clubraad na afloop van het beraad. Hij is tevreden met de uitkomst ervan.

Onvermijdelijk

Deze week ontstond enige commotie over de prijsverhoging die NHG wil doorvoeren. De horecaexploitant zei gisteren in deze krant dat die verhoging onvermijdelijk is. Drankleveranciers verhogen de prijzen immers ook en die moet ik een keer doorrekenen naar de consument”, stelde Ebert Dollevoet namens NHG.

Volgens Mul heeft NHG tijdens het gesprek donderdagavond ‘duidelijke uitleg’ gegeven over de achtergrond van de verhogingen. “NHG heeft de afgelopen twee jaar nagelaten de gestegen kosten door te berekenen in de consumptieprijs.”Om die reden is begrip voor het feit dat de exploitant nu wel iets aan de prijzen wil doen, aldus Mul. “Maar het is niet zo handig dat daar van te voren niet over gesproken is. We hebben afgesproken om aan het einde van deze periode samen in gesprek te gaan om verrassingen als deze te voorkomen.”

Frisdrank