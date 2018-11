Prijs NAC-stadion staat nog niet vast

De gemeente kwam in september met NAC overeen dat de club een koopoptie krijgt om het stadion (deels) te kopen voor 5,5 miljoen euro. NAC heeft tot 31 mei de tijd om de financiering rond te krijgen.

“Als NAC de optie gaat lichten, zullen we kijken of de onderbouwing voor de prijs die is gemaakt op basis van het taxatierapport nog voldoet. Dat moet in elk geval gevalideerd worden. Het kan ook zijn dat er een nieuwe taxatie volgt. Ik denk overigens niet dat voor grote afwijkingen zal zorgen,” aldus De Beer.

Knippen en plakken

Eind september was er een raadsvergadering over de overeenkomst. Onder andere de SP vroeg toen om inzage in het taxatierapport. Fractieleider Bas Maes heeft nadien meerdere malen moeten vragen het rapport in te zien. Dat is deze week eindelijk gebeurd. Maes wilde weten hoe de prijs tot stand is gekomen. “Dat is me ook met dit rapport nog niet duidelijk. De gemeente is aan het knippen en plakken geweest en heeft zo zelf een prijs vastgesteld,” aldus Maes.

Het taxatierapport is in november 2017 gemaakt door Cushman & Wakefield. Dat bureau heeft het stadion op 9,5 miljoen euro getaxeerd. Dat betreft overigens alleen het deel van het stadion dat de gemeente in bezit heeft, want met name aan de Lunetstraat-zijde zijn de kantoren al eigendom van derden.

Tribunes

Op basis van het rapport heeft de gemeente met NAC de principe-afspraak gemaakt dat de club een groot deel van het stadion kan kopen voor 5,5 miljoen euro. Het gaat met name om de tribunes, het veld en hoofdgebouw. De gemeente houdt zelf de grond (waarde 2 miljoen euro) en een aantal kantoren (ook 2 miljoen euro).

Maes wijst er op dat in het rapport staat dat de 9,5 miljoen niet zo maar op te knippen zijn. ‘Indien voor delen van het getaxeerde apart waarden zijn vermeld, dan kunnen deze niet als afzonderlijke eenheden worden beschouwd’, meldt het rapport. “De vraag is dus of die kantoren wel 2 miljoen waard zijn, als ze los worden verkocht,” aldus Maes, die samen met GroenLinks, de kwestie binnenkort aan de orde wil stellen in de raad.

Tropische vogel

De reden dat de raad het rapport nu pas krijgt, is volgens wethouder De Beer dat er ‘geen noodzaak’ was om het rapport in deze fase te behandelen. Volgens hem kan met het rapport juist heel goed de waarde bepaald worden van de kantoren die gemeentef houdt. “Dat is geen tropische vogel in het vastgoed. Het zijn commerciële meters. Het zou anders zijn geweest als we bijvoorbeeld één van de tribunes zelf zouden houden.”