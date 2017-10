Preview in Koetshuis Breda; vrijdag komen de eerste statushouders

Het eerste half jaar is er bewaking op de receptie, van 21.00 tot 07.00 uur. Twee huismeesters wonen intern. Alles omgeven met veiligheid, zoals de buurt het graag ziet. Over een half jaar wordt de inzet geëvalueerd. ,,Als het nodig is gaan we door met de beveiliging, anders niet'', zegt Lindner. Radar heeft ook woongemeenschappen in Rotterdam en Schiedam: ,,Maar dit is wel de mooiste locatie.''



Zo moet er in het Koetshuis, vroegere crisisopvang, een gemeenschapje ontstaan dat van lieverlee wordt opgenomen in de omgeving. Radar begeleidt bij de inburgering, zoeken naar werk en contact leggen met de buurt. Vaak zijn ze al bekend in Breda, zitten de kinderen op school, of hebben ze een baantje bij MC Donalds of voetballen inmiddels bij vv Jeka, om de hoek. Bewoner Kees Snijders: ,,Ik heb hier een goed gevoel bij. Het ziet er prima uit. Ik vind dat we deze mensen die vluchten voor oorlog en geweld onderdak moeten bieden.''