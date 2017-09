Preview Hudson's Bay: dit is het nieuwste warenhuis van Breda

VIDEOBREDA - Anderhalf jaar nadat V&D de deur dichttrok, opent warenhuis Hudson's Bay in het omvangrijke pand aan de Karrestraat in Breda. Het gat van bijna 17.000 vierkante meter winkeloppervlak in de binnenstad is vanaf dinsdag 12 september eindelijk weer gevuld.

Natuurlijk is dat even een momentje voor de stad, beaamt storemanager Christel Holweg tijdens een eerste rondleiding door het pand. ,,Maar wij alleen kunnen Breda niet maken. We zoeken daarom nadrukkelijk de verbinding met de stad.''

Volledig scherm Hudson's Bay. © Tom Hayes

Onder meer door aan te haken bij evenementen als Roodharigendag, 'waarvoor we jammer genoeg net te laat zijn.' ,,We kijken verder hoe we met bijvoorbeeld musea in de stad kunnen samenwerken. Een warenhuis moet een beleving zijn.'' Maar ook door Bredase merken te verkopen. ,,We hebben sowieso ons eigen Nederlandse merkenpakket. Scotch & Soda, Nikkie, G-Star.''

Ruimte en licht

La Place is terug in het pand. Maar behalve restaurant - dat een dakterras heeft met schitterend uitzicht over de stad - en de centrale galerij met roltrappen, herinnert weinig meer aan de V&D. Veelzeggend voor de ruimte en licht die in het pand zijn gecreëerd is dat je vanaf de Karrestraat recht de Barones in kijkt.

Volledig scherm Hudson's Bay Breda. © Tom Hayes Voor de vrouwen is er een nagelstudio, en de mannen hebben hun eigen barbier tot de beschikking. Noemenswaardig is ook de personal shopper die op afspraak geheel kosteloos in te huren is. ,,Voor een moeder van de bruid, of een feestelijke outfit voor je zestiende verjaardag'', noemt Holweg de mogelijkheden.

Volledig scherm Hudson's Bay Breda. © Tom Hayes Verdwalen in het pand wordt vrijwel onmogelijk, want er komt een speciale app voor het Bredase warenhuis. ,,Google Maps voor Hudson's Bay'', prijst Holweg het aan. ,,Met de app kun je navigeren door de winkel, zodat je precies weet waar je moet zijn.''

Morgen, dinsdag 12 september, opent Hudson's Bay om 11.00 uur de deuren. Dat gebeurt bescheiden, met het doorknippen van een lint en enkele openingsacties. Woensdag 27 september volgt een officiële opening. ,,Er is zoveel behoefte aan een warenhuis in een stad als Breda'', besluit Holweg. ,,Dan voel je wat er in een stad leeft.''