Presenteren in het Russisch op Orion Lyceum in Breda

BREDA - 'Bienvenido a mi presentación, mes recherches portent sur ....' Tijdens de OrionTalks, vandaag en morgen, houden de leerlingen van het Orion Lyceum in verschillende talen een TEDTalk over hun onderzoek.

Volledig scherm Femke Hansen Wilhelm en Suzanna van der Louw op het Orion Lyceum © Jacqueline Buijsrogge

,,Alle talen mogen, het gaat erom dat we taal relevant maken, taal is de verbintenis van culturen”, aldus Bob Clerx, (24) docent Frans. Met een TEDTalk breng je een idee, zet mensen aan het denken. Het zijn inspirerende presentaties die begrip en bewustzijn kweken. Geen zware kost via dia’s, maar vlotjes gebracht binnen maximaal achttien minuten.

Femke is de eerste leerling in de spotlights. Ze laat zich niet kisten door het haperende beeldmateriaal en begint haar OrionTalk in het Spaans. Haar onderzoek gaat over de opwarming van de aarde. Halverwege schakelt ze over in het Frans. De vertaling verschijnt op een kleiner scherm zodat iedereen het kan volgen.

Russisch

Sam opent zijn presentatie over Rusland in de Eerste Wereldoorlog in het Russisch en gaat verder in het Engels. Zijn beelden verschijnen wel op het grote scherm. Zo volgen er de hele ochtend presentaties in meerdere talen zoals Zweeds en Italiaans.

De vijftienjarige Bredase Femke Hansen Wilhelm uit 3 vwo, baalt dat de techniek haar even in de steek liet, maar is tevreden over haar talk ,,Ieder jaar doen wij drie onderzoeken die wij moeten presenteren en deze keer door een TedTalk, goed voor je presentatieskills”, zegt Femke.

Quote Alles is mogelijk zolang er begelei­ding is Suzanne van der Louw, leerling

Powerpoint

Clerx vult haar aan:,, Het is weer wat anders dan een powerpoint”. Femke heeft een klik met de Franse taal, Spaans volgt ze extra. Klasgenote Suzanne van der Louw uit Breda, 14 jaar: ,,Verdieping kan in elk vak, alles is mogelijk zolang er begeleiding is.”