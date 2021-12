Presentatoren Ad en Pim staan ‘in de pauzestand’ bij Baronie TV

Heien met de vibropaal gaat door tot na Kerstmis: ‘Duurt nog langer door harde ondergrond’

BREDA - Breda zal nog weken langer last hebben van de heiwerkzaamheden voor bouwproject The Bay in de Krogten. Het lukt niet om alle heipalen voor Kerstmis de grond in te slaan. ,,De ondergrond is harder dan gedacht.”

20 december