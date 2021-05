Presentatie bouwplan Moleneind West in Breda; goed voor circa 150 woningen

Theatraal bezoek Koning Willem I aan Baarle

9:00 BAARLE-NASSAU - Willem I is de enige koning, die Nederland en België ooit samen hadden (1815-1830). In de komische theatermonoloog plus gegidste wandeling ‘Waarde Landgenooten!!’ brengt acteur Maarten Westra Hoekzema de vorst weer tot leven.