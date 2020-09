Presentatie Bouverijen in Teteringen coronaproof: met tenten en tafels

Handjevol corona-patiënten in Amphia en Bravis: ‘Het is stabiel rustig’

19 september BREDA/ROOSENDAAL - Terwijl het aantal corona-ziekenhuisopnamen landelijk (in vooral de Randstad) oploopt, is de situatie in de West-Brabantse ziekenhuizen Amphia en Bravis ‘stabiel rustig’.