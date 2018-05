Première documentaire: Avondje NAC in pieken en dalen

BREDA - De documentaire 'Avondje NAC - een liefdesverklaring' gaat vanavond in première tijdens een speciale Bier & Ballen in een reeds uitverkocht De Bommel. De film is een vrije interpretatie van het gelijknamige boek van AD-journalist Sjoerd Mossou uit 2012. BN DeStem mocht de docu vanochtend al zien.

Volledig scherm De makers van Avondje NAC - een liefdesverklaring, met Sjoerd Mossou (links) Marleen Pulles (producer), Michiel van de Zandt (linksmidden), Ariënne Dozeman (rechtsmidden), Diederik Verpalen (editor), Maarten Verhey (executive director). © S Vanbeek Iedere Eredivisieclub is contractueel verplicht om twee films aan sportzender FOX te leveren. Vorig najaar leverde GIG Ceative Film Production al de 25-minuten durende documentaire 'Wij Zijn NAC, Wij Zijn Terug', die de onverwachte promotie naar de Eredivisie op spectaculaire wijze liet zien. Nu is daar een film van 55 minuten, waarin het fenomeen 'Avondje NAC' aan de hand van interviews en beelden nader belicht wordt. Het scenario is in handen van de Drentse Ariënne Dozeman. ,,Ik ben outsider, journalist en antropoloog, dus ik weet hoe het is om kennis te maken met nieuwe culturen, zoals de NAC-cultuur."

Terug in de tijd

De kijker wordt meegenomen naar de jaren '70, naar het ontstaan van het Avondje NAC. Secretaris Eugene Lemmens haalde toentertijd de stadionverlichting op in Frankrijk, om te voldoen aan richtlijnen van de KNVB. Bob Maaskant was de trainer op dat moment en zijn elftal rendeert in het kunstlicht. Er ontstaat een wisselwerking tussen spelers en supporters: het Avondje NAC is geboren.



GIG pakt zelf vol uit rond de wedstrijd NAC - Feyenoord (2-1). ,,Dat is natuurlijk een geluk. Een echt Avondje NAC, met alle ingrediënten en een sensationele overwinning", glundert Dozeman. Michiel van de Zandt, creative director bij GIG: ,,Dat NAC won was fantastisch. Maar het ging ons om het vangen van 'Avondje', inclusief voorbereiding in het centrum, de gang naar het stadion en de wedstrijdbeelden. We hebben die avond enorm veel sfeervol materiaal geschoten."

Ook de donkere tijden

Mossou zelf toont zich content met de film. ,,Het was een kwestie van keuzes maken; het boek zelf kun je nooit verfilmen. Dan zou je met acteurs moeten werken, dat werkt nooit. Het gaat om de algehele sfeer, om het Avondje NAC te duiden." En dus ook die 'donkere jaren '80', inclusief 'het Asbakincident', waarbij grensrechter Matena tijdens NAC - Feyenoord getroffen wordt. ,,We hadden ook kunnen kiezen voor de containers rond NAC - Feyenoord in 1994, maar dat incident was het begin van een nieuw, gitzwart tijdperk."

Volledig scherm Stills uit de film Avondje NAC van Sjoerd Mossou. © GIG creative film production

De promotie van '93 vormt immers de ommekeer naar gouden jaren. ,,Het Avondje NAC 2.0", zoals Pierre van Hooijdonk het in de documentaire noemt. ,,We hadden zoveel beeldmateriaal, maar werden ook geremd door bepaalde regels", verwijst Dozeman naar een afspraak tussen de NOS en FOX. De NOS levert maximaal drie fragmenten voor dergelijke docu's. ,,Wat betreft beelden zijn we creatief te werk gegaan, waardoor er nog genoeg beeldmateriaal over is gebleven", grijnst Dozeman.

Identiteit

De tweede helft van de jaren '90, in het Rat Verlegh Stadion, worstelde het NAC-publiek met haar identiteit. ,,Er werden commissies opgericht, er werd echt gezocht hoe nu verder. Pas de laatste tien jaar is het weer terug in vol ornaat. Dat heeft echt even geduurd", weet Mossou.

Op tv

De documentaire is vrijdag 11 mei om 21:00 te zien op FOX. ,,Ik denk dat de film niet alleen aantrekkelijk is voor NAC-supporters, maar ook voor mensen die van Footballculture houden." Wat voor documentaires NAC volgend jaar zal gaan leveren, blijft nog in het ongewisse. ,,Daar hoef ik me ook niet mee te bemoeien, maar voor mijn gevoel is 'Het Avondje' het enige NAC-onderwerp is waar je 55 minuten mee kan vullen", besluit Mossou.