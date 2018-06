Premier Rutte bezoekt Tuinzigt: 'Hij kwam in één keer de straat in rijden'

videoBREDA - Zijn bezoek was onaangekondigd. Hij was er gewoon ineens. "Ze kwamen met een paar wagens de straat in rijden. Hij stapte uit en zei: 'Gezellig hier.'" Verslag van een kort bezoek van de minister-president aan de wijk Tuinzigt in Breda.

"We waarderen dit zeer, zowel de bewoners als het personeel van De Nieuwe Meidoorn", zegt Abdu Boudhan van de Zorggroep een dag later als hem wordt gevraagd wat hij vindt van het bezoek van de premier. Hij snapt wel dat het bezoek onaangekondigd was, "maar als we het hadden geweten hadden we ons er goed op voorbereid", zegt hij.

Volledig scherm Premier Rutte bracht dinsdag een onverwacht bezoek aan de wijk Tuinzigt. Hier staat hij op de foto met Abdu Boudhan van buurtcentrum De Nieuwe Meidoorn. © Jetske Diehl

Avondje NAC

Rutte maakte eerst zijn opwachting in het politiebureau aan de Mijkenbroek. Daarna reed het gezelschap naar Tuinzigt. Daar sprak hij enkele hoofdpersonen uit de realityserie 'Typisch Tuinzigt', die eerder dit jaar werd uitgezonden op NPO2. Uit het korte verslag van de bewoners valt op te maken dat het woord 'gezellig' vaak viel: "We zaten met z'n allen voor het huis. Vond ie gezellig. En hij vroeg ook naar het avondje NAC. Altijd gezellig."

In het buurtcentrum sprak hij met een aantal kinderen dat zoals elke woensdag deelnaam aan de kinderactiviteiten die De Nieuwe Meidoorn dan organiseert. Boudhan: "Hij toonde echt zijn betrokkenheid. Bij de bewoners en bij de leefbaarheid en veiligheid in de wijk."

Criminele motorclubs

De premier zelf schrijft over zijn bezoek op zijn Facebookpagina: "Georganiseerde hennepteelt, synthetische drugs, criminele motorclubs en cyber crime: een greep uit de zaken waar de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant mee te maken heeft. Dinsdag heb ik een uitgebreide blik in de keuken gekregen bij politiemensen die werkzaam zijn in dit gebied."

Volledig scherm Premier Rutte sprak dinsdag tijdens zijn bezoek aan Breda met agenten over problemen waarmee ze kampen, zoals ondermijning, geweld tegen agenten en andere heftige incidenten. © Facebookpagina Minister-President " Zo hebben we stilgestaan bij de diverse facetten van het thema ondermijning. Georganiseerde criminaliteit ondermijnt het lokale gezag, verslechtert veiligheid en leefbaarheid en levert schade op voor ondernemers. En dat is een groot probleem."

Groot respect!