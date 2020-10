Praten over NAC is goed voor Bredase ouderen

Initiatiefnemer Arjen Pijfers (54) zag in Schotland bij de club Aberdeen wat het praten over voetbal doet met ouderen. ,,Mensen die geen idee hebben wat ze zojuist als lunch hebben gegeten, lepelen met gemak alle spelersnamen op van het Engelse elftal dat in 1966 wereldkampioen werd.”

Quote Kinderen zien een vader die aan het afglijden is, opleven als hij over voetbal praat. ‘We zien de oude Kees weer', zeggen ze dan Arjen Pijfers, Initiatiefnemer Football Memories

Het effect is groot

,,Ik ben al 25 jaar vrijwilliger bij Willem II en kwam vol enthousiasme terug uit Schotland. Met de hulp van de club hebben we het idee in 2018 in Tilburg gelanceerd. Ouderen worden naar het stadion gebracht door vrijwilligers en mantelzorgers. Op tafel liggen krantenknipsels, foto's en memorabilia. Aan de hand daarvan gaan vrijwilligers in gesprek met de mensen. Het effect is groot. Kinderen zien een vader die geestelijk aan het afglijden is enorm opleven als hij over voetbal praat. ‘We zien de oude Kees weer', hoor je dan bijvoorbeeld.”

Quote Het is nog pril, maar de animo en het enthousias­me om hiermee te beginnen zijn groot Marieke Akkermans, NAC Maatschappelijk

Ouderen praten over voetbalmomenten van vroeger.

Iets doen voor mensen met dementie

NAC Breda wil het project ook inzetten om ouderen te ondersteunen. Marieke Akkermans van NAC Maatschappelijk: ,,We wilden al iets gaan doen voor mensen met dementie. Dit project sluit daar perfect bij aan. We willen het breed opzetten. Daarom zijn we in gesprek met 30 organisaties onder meer op het gebied van zorg en welzijn. Maar ook het onderwijsveld en de supportersvereniging denken met ons mee hoe we dit goed bij NAC kunnen introduceren. Het is nog pril, maar de animo en het enthousiasme om hiermee te beginnen is groot.” Vanwege corona zal Football Memories niet op korte termijn starten. ,,Als het meezit misschien in het voorjaar van 2021", zegt Akkermans.

Foppe de Haan is boegbeeld

Deze week werd bekend dat Foppe de Haan, voormalig voetbaltrainer en bondscoach van Jong Oranje, zich landelijk als ambassadeur gaat inzetten voor het vergroten van de bekendheid van Football Memories.

BREDA - Foppe de Haan.