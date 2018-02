'Prachtige' opkomst langs de route in 't Kielegat

'Spoorloos' omgekeerd: geadopteerde Bredase werd teruggevonden door haar broer uit Brazilië

8:42 BREDA - Altijd had de in Brazilië geboren en door adoptie in Zeeland terecht gekomen Frederique Voermans-Vroome (43) uit Breda het gevoel dat er meer was. Dat haar biologische moeder, Dona Cirlene, nooit helemaal eerlijk tegen haar was. Maar ze kreeg haar vinger er maar niet achter. Tot ze vorig jaar september ‘s avonds in bed een berichtje kreeg op Messenger. ‘Ben jij familie van Dona Cirlene?’ las ze. ‘Je bent toch de dochter?’