Prachtig eresaluut voor 'ondeugend jongetje van in de 80' op Bredase begraafplaats

videoBREDA - Het is zaterdag een komen en gaan van mensen die uitvaarten bijwonen op uitvaartcentrum Zuylen in Breda. Op de begraafplaats, die verderop op het complex ligt, heerst rust op deze stralende dag. Dan opeens doorklieft een propellergeluid de stilte, een vliegtuigje met een zweefvliegtuig op sleeptouw verschijnt boven Zuylen aan de strakblauwe hemel.

Na een eerste kaarsrechte vlucht over het uitvaartcentrum trekt de combinatie een bocht van 270 graden. En keert terug voor een laatste fly-over. In wederom een keurige rechte lijn vliegen de beide toestellen op slechts een paar honderd meter hoogte over het complex. Terug naar vliegveld Seppe waar ze eerder die dag zijn opgestegen.

De nabestaanden van Daan Borsboom uit Breda aanschouwen met trots en waardering vanaf de begraafplaats het eresaluut dat wordt uitgevoerd door De Gilzer Luchtvaartclub (GLC) Illustrious. De dankbaarheid is groot voor de wijze waarop de club afscheid neemt van haar prominent lid dat ruim 46 jaar verbonden was aan de zweefvliegvereniging die als thuisbasis vliegveld Gilze-Rijen heeft.

Fatale besmetting

85 jaar is Borsboom geworden. Een besmetting met het nieuwe coronavirus is hem fataal geworden. De voormalig chef-instructeur en examinator was een geliefd en gerespecteerd verenigingslid. ,,Altijd positief en aanwezig. Het plezier in de club en het vliegen stonden bij hem voorop. We zijn hier voor onze lol, riep hij altijd. Een erg aimabel man. Hij deed niets liever dan loopings draaien", zegt penningmeester Michiel Burgering van GLC.

De wijze waarop Borsboom tien jaar geleden zijn brevet aan de wilgen hing, maakte diepe indruk en dwong volgens Burgering veel respect af binnen de vereniging. ,,Soms moeten mensen gedwongen worden te stoppen. Omdat ze niet meer scherp genoeg zijn, eigenlijk te oud zijn. Zo niet onze Daan. We keerden een jaar of tien geleden terug van een vliegsessie en hij gaf een rondje aan alle aanwezigen. Met de boodschap; ik stop ermee. Het is genoeg geweest. Hij wilde niet dat er ooit discussie zou ontstaan over of hij wel of niet mocht doorvliegen."

Borsboom bleef aan de club verbonden en kwam regelmatig langs. Burgering: ,,We zullen hem altijd blijven herinneren als een ondeugend jongetje van in de 80."