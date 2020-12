Praat eens online met een professional over je problemen: ‘In Amerika is dat heel normaal’

BREDA - In Amerika is het heel normaal even de dagelijkse problemen van je af te praten bij een coach. Maar in Nederland willen we het liever zelf oplossen. Waarom? De Bredase Eva Ghysels (41) haalde het Amerikaanse concept naar hier. ,,Het wordt hier nog te veel als een zwaktebod gezien.”

Eva Ghysels bedacht vanuit haar eigen coachingspraktijk een nieuw concept, voor Nederlandse begrippen: een online coach binnen 24 uur, zeven dagen in de week, zonder intake. Jouw Meedenker heet het. Het blijkt na ruim een half jaar in een behoefte te voorzien.

Maatschappij op slot

,,Ik bedacht het in maart”, zegt Ghysels in haar praktijk aan de Parkstraat. ,,Je zag de maatschappij steeds meer op slot gaan door corona, waardoor de stress bij mensen toenam. Er werd veel gepiekerd. Dan is het vervelend dat je niet meteen naar een coach toe kan. Dus ik dacht: waarom dan niet meteen online?”

,,Iedereen zit weleens met een kwestie, een vraag waar hij of zij het liefst snel antwoord op wil. Geen wachttijd van weken of maanden, geen intake, meteen je vraag stellen en verder worden geholpen. Dat is wat Jouw Meedenker doet.”

Zwaktebod

Het idee heeft zijn basis in de Verenigde Staten, legt Ghysels uit: ,,Daar is het de normaalste zaak van de wereld dat je coaching zoekt als je ergens mee vastloopt. In je werk of privé, waarom zou je er zelf mee rond blijven lopen? Coaching of hulp bij psychische kwesties is daar gemeengoed.”

,,In onze cultuur ligt dat allemaal veel gevoeliger, kennelijk. Het wordt nog teveel als zwaktebod gezien. ‘Ik los het zelf wel op’, of ‘ik bespreek het wel met goede vrienden’. Fijn als je daarmee geholpen bent, maar de invloed van een professional is toch wel vaak gewenst. In de VS is het al heel gewoon om dan snel online een gesprek te boeken.”

Binnen 24 uur

En dus zag Jouw Meedenker het digitale levenslicht. ,,Ik ben nog steeds een idealist in mijn werk, het doel is om coaching en hulp toegankelijker te maken”, zegt de Bredase. ,,En eenvoudiger en sneller. Dat kan via dit platform. Na mijn eerste opzet ben ik coaches en therapeuten gaan benaderen om een netwerk op te bouwen. Allemaal gecertificeerd en ieder heeft eigen specialiteiten en kenmerken, zodat er altijd een geschikte coach voor je beschikbaar is. De garantie is dat je binnen 24 uur een gesprek hebt.”

Ghysels weet dat online coaching een gevoel van vrijheid geeft. ,,Je bent zo geholpen. De normale gang naar een coach is nog steeds: aanmelden, wachten, intake, daarna aan de slag. Dit is zo veel makkelijker. Met name die wachttijd, dat blijkt voor veel mensen een drempel.”

Tientallen gesprekken

Intussen draait haar platform drie weken, en zijn er al tientallen gesprekken geweest. ,,Dit is geen instrument voor bijvoorbeeld een compleet leiderschapstraject, maar het biedt snelle oplossingen voor dagelijkse problemen. Het moet hier ook normaler worden om even met een professional te praten. De reactie is altijd ‘had ik dit maar veel eerder gedaan’.”