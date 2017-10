Posters met naaktfoto van ex-vriendin verspreid in flatgebouw Breda: 'Hij is een emotionele vampier'

BREDA - De ex-vriend van een jonge Bredase vrouw zou flyers met een naaktfoto van haar hebben verspreid in het appartementencomplex waar ze woont. Ook zou de 34-jarige Tilburger internetprofielen hebben bewerkt of aangemaakt die suggereerden dat de vrouw zich aanbood voor seks.

De bewijzen voor die feiten liggen er niet duimendik bovenop. Maar de officier van justitie in Breda eiste dinsdag sowieso voor stalking twaalf dagen gevangenisstraf. Plus een werkstraf van 150 uur, waarvan 100 uur voorwaardelijk. De aanklager hield er rekening mee dat de verdachte handelde uit hevige verliefdheid. Het tweetal had al langer een ingewikkelde knipperlicht-relatie, vol jaloezie.

Zwanger van de verdachte

De verdachte zei dat het juist zijn ex-minnares was die allerlei nepprofielen op internet aanmaakte. De aangeefster, momenteel zwanger van de verdachte, zei in haar slachtofferverklaring: ,,De relatie met deze man was een nachtmerrie (..). Hij is een emotionele vampier (..).''

Op 6 mei dit jaar drong de Tilburger het appartement van de vrouw aan de Outshoornstraat in Breda binnen. Er ontstond ruzie. De verdachte pakte haar mobieltje af. Volgens de aanklacht kopieerde hij gegevens en foto's uit de telefoon. Daarmee zou hij via social media en chatberichten aan haar familie en vrienden vervelende teksten hebben gestuurd. De dag dat hij werd aangehouden, op 20 mei, was hij op het laaggelegen balkon van de vrouw geklommen en zou hij bedreigingen of verwensingen hebben geuit. Bij zijn aanhouding droeg hij een groot, verboden mes bij zich.

Uitspraak op 24 oktober.