Postbode en koerier verdringen de ouderwetse drugsdealer

Laaggelet­ter­den hebben in Breda een hekel aan Jip en Janneke

11:25 BREDA - Om erin te komen eerst even dit: als we een dermatoloog eens gewoon ‘huidarts’ gingen noemen. Wilma is vóór: ,,Brabanders die het aan hun dèrreme hebben, hoeven zich dan niet meer te vergissen.” Waarmee meteen gezegd is dat taal geen doolhof zou moeten zijn, laat staan een labyrint.