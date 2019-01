Postbezorger in Bavel beroofd van postpakketten en telefoon

Zonnepane­len in Drimmelen: inwoners voeren ‘open’ gesprekken met gemeente

15:23 DRIMMELEN - Gemeente Drimmelen heeft woensdag gesprekken gevoerd met bewonersgroepen, ZLTO en Duurzaam Drimmelen over het zonneveldenbeleid. Aanleiding is de onrust die onder de inwoners is ontstaan over de mogelijke komst van zonnevelden bij hun dorp. De gemeenteraad droeg daarom het college op om het beleid te evalueren.