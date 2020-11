Post gemist? Dankzij Kelly zijn drie gestolen en gedumpte postzakken weer terecht

Dealer heeft hele voorraad drugs in zijn onderbroek, man en zijn vriendin aangehou­den in Breda

31 oktober BREDA - Een man en zijn vriendin zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden in Breda omdat de man betrapt werd tijdens het dealen van drugs vanuit zijn auto. De auto, een onbekend geldbedrag en de aangetroffen drugs zijn in beslag genomen.