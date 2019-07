Portare gaat met Superdry naar de Bredase ‘Champions League’

De Wilhelminastraat in Breda is een ‘geweldige straat’, zeker voor een niche-merk, vindt Marco van Drunen. Maar nu Superdry volwassen is geworden en een brede groep aanspreekt, is het logisch om de stap te maken naar een A1-locatie in de stad. “Dit is Champions League Retail, met de nieuwe H&M hier tegenover en een nieuwe Rituals naast ons.”

Lees ook PREMIUM Rituals blikvanger van de nieuwe Houtmarkt in Breda Lees meer

Houtmarkt

Van Drunen is directeur van het bedrijf Portare uit Gilze, dat onder andere franchisenemer is van winkels van het Engelse kledingmerk Superdry. Deze week is de Superdry-zaak in Breda verhuisd van de Wilhelminastaat naar een ruim twee keer zo groot pand in de vernieuwde Houtmarkt, met een hoofdingang aan de Ginnekenstraat.

In de nieuwe winkel kan Superdry een breder assortiment aanbieden, ruimere openingstijden hanteren en een groter publiek bedienen. “Hier komen 40.000 passanten per dag, in de Wilhelminastraat zijn dat er 9.000,” aldus Van Drunen. De andere Superdry-winkels van Portare zitten ook op A1-locaties in onder meer Eindhoven, Tilburg en Maastricht.

West-Brabant

Voor Van Drunen is Breda bekend terrein. Hier volgde hij in de jaren tachtig de middelbare detailhandelsschool. Maar eigenlijk is hij thuis in heel West-Brabant. Hij groeide op in Steenbergen (waar zijn ouders de zaak Jan van Drunen Mode voor Mannen hadden), woonde in Dongen, werkte bij de toenmalige HIJ-winkel in Roosendaal en zit nu met zijn Portare alweer bijna tien jaar in in Gilze.

Portare is Benelux-agent voor merken als Woolrich, Sundek, Baracuta en Mey Story die in een breed scala aan modezaken worden verkocht. Maar daarnaast heeft het bedrijf zélf vier Woolrich- en tien Superdry-winkels die zich uitsluitend op één merk richten.

McGregor

Binnenkort komt er een nieuwe tak bij: Portare wordt franchisenemer voor McGregor. Na in korte tijd twee keer failliet te zijn gegaan, keert dat kledingmerk na de zomer terug in Nederland. Portare start in september in Breda met de eerste franchise-McGregor, in het oude Superdry-pand in de Wilhelminastraat. “Het is een wat netter merk en sluit goed aan bij de andere zaken daar in de straat.”