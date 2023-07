Populair kinderfestival in Ulvenhout weer groot feest: ‘Leuk voor zowel kleuters als kinderen uit groep 8'

indebuurt.nl Buiten borrelen: 7 x dit zijn dé zomerhots­pots van Breda

In de zomer is er niets fijner dan terrassen met een festivalsfeer. Want zeg zou eerlijk, tegen een koud biertje en een portie bitterballen zeggen Bredanaars geen ‘nee’. Maak alvast een borrelbucketlist voor deze zomer, want dit zijn dé zeven zomerhotspots van Breda.