Popronde Breda: privé-voorstellingen en hiphoppodium

Volledig scherm Eva van Pelt, 19.30 uur in De Avenue. © Piotr Owczarzak

De in Den Bosch opgegroeide (Nederlandstalige) zangeres ontvangt vanaf 19.30 uur haar toehoorders één op één in een kleedkamer van de sociëteit van De Avenue (Waterstraat). “Ze stelt wat vragen en zingt dan aan de hand van de antwoorden een liedje voor haar gast”, aldus Sibon.

Deze vorm van performen hanteert Van Pelt sinds april van dit jaar. Het project ‘Hier’ noemt ze op haar website ‘een zoektocht naar momenten van werkelijk contact, het allermooiste waar ik ooit aan begonnen ben’.

Hiphop

Naast deze intieme voorstellingen zijn er optredens in alle soorten, smaken en volumes te bezoeken tijdens de popronde. Van singer/songwriter tot punk, van elektronica tot psychedelische muziek. Vanaf 22.00 uur is bij Backstage (Reigerstraat) het allereerste echte hiphoppodium. Sibon: “Het was eerdere jaren altijd lastig om een plek voor hiphop te vinden, mooi dat het er nu wel is.”

In vergelijking met vorige jaren zijn sommige podia afgevallen en vervangen door andere. Enkele nieuwe locaties: De Huiskamer (Haven) en Lievense (Prinsenkade) en het Grand Theatre (Van Coothplein).

41 Steden

De insteek van de Popronde is ongewijzigd. Het is een festival dat kriskras door het land reist, van september tot en met november. Dit jaar doet de Popronde liefst 41 steden aan, waaronder dus Breda. Het festival biedt nog relatief onbekende bands de mogelijkheid om zich te presenteren buiten de eigen regio. “Echte Bredase bands zul je donderdag dus niet zien”, aldus Herman Sibon. “Wel spelen bij diverse bands mensen die in Breda wonen of er vandaan komen.”

Quote Het is zeker niet uitgeslo­ten dat bands die nu bij de Popronde in Breda optreden, volgend jaar te zien zijn op Breda Barst, Lowlands of Pinkpop Herman Sibon, Stichting Poporganisatie Breda

De bands zijn geselecteerd uit zeker 1300 aanmeldingen. Met regelmaat komt er kwaliteit bovendrijven, zegt Herman Sibon. “Het is zeker niet uitgesloten dat bands die nu bij de Popronde in Breda optreden, volgend jaar te zien zijn op Breda Barst, Lowlands of Pinkpop.”

Dat de Popronde een kweekvijver van talent is, blijkt wel uit de bekende namen, die in het verleden ook deel uitmaakten van de Popronde-karavaan: Racoon, De Stat, Blaudzun, Mister & Mississippi, Chef’s Special en Kensington.

De optredens in Breda beginnen om 19.30 uur en zijn verspreid over de binnenstad te zien op 25 verschillende podia. De afterparty is in de kleine zaal van Mezz. De entree is bij alle optredens gratis.

Programma: popronde.nl/steden/breda

Volledig scherm Venhill, 23.15 uur in De Speeltuin © Popronde Breda