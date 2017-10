Popronde Breda groter dan ooit

Popronde doet elk najaar 41 Nederlandse steden aan. In voorgaande edities stonden landelijk doorgebroken artiesten als ­Jeangu Macrooy, Iguana Death Cult en Rondé op de bühne in Breda. De organisatie is er in 2017 in geslaagd om tien nieuwe locaties aan het Bredase programma toe te voegen. Voor café Vulling staat op 16 november gedurende de avond een caravan die als infostand dient. Het gratis festival begint om 19.00 uur, maar in de middag zijn er al ‘previews’. Informatie over bands en locaties, zie: