Poppodium Mezz gaat verbouwen per 1 april, bezwaar uit de buurt ten spijt

‘Geen belemmering’

De verbouw begint per 1 april, op 27 september moet het pand weer opgeleverd worden aan Mezz. ‘De druk op het krediet is fors', schrijft De Beer in een brief aan de gemeenteraad. Onder meer de gestegen bouwkosten zorgen ervoor dat nog goed is gekeken naar de totale kosten. Het bedrag voor onderzoek en ontwikkeling ligt met 2,6 ton hoger dan vooraf gedacht, omdat de gemeente her en der tegemoet is gekomen aan bezwaren in de omgeving.