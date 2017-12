Popcorner gaat zelfstandig verder als Poppodium Phoenix

BREDA - Popcorner is niet meer. Het sociaal maatschappelijk poppodium zal vanaf 1 januari 2018 verder gaan als zelfstandige stichting Poppodium Phoenix. Ook verhuist de organisatie van het NAC-stadion naar The Loads van de Nieuwe Veste.

Volgens bestuurslid Teun van Eil van Phoenix speelt het poppodium al langer met het idee om de koers te veranderen. "We willen een klein beetje af van het imago van poprock omdat we uit het verleden weten dat we hierdoor een bepaalde doelgroep niet bereiken." Deze plannen kwamen in snel vaarwater terecht nadat de gemeente begin dit jaar de subsidiekraan dichtdraaide. De begroting van 40.000 euro bestond voor de helft uit deze inkomsten.

Samenwerken met sociale instellingen

Phoenix zal straks in locatie The Loads van de nieuwe Veste jongeren van 12 tot 24 jaar de mogelijkheid bieden om naast rock ook urban, dance en Nederlandstalige muziek te maken. Ook wil de stichting meer gaan samenwerken met andere sociale instellingen in de buurt. Volgens jongerenwerker Kees Schipper van Surplus is het vooral belangrijk om jongeren te bereiken die zich normaal afzetten tegen maatschappelijke organisaties.

Hij hoopt dat de expertise van nieuwe buurman Stichting Grote Broer hierbij kan helpen. "Als je dichter bij elkaar zit werk je sneller samen." Bestuurslid Jesse Vos weet als geen ander hoe belangrijk een muziekhonk kan zijn. Zelf kwam hij tijdens een depressie in aanraking met Popcorner. "Ik had een laag zelfbeeld en was schijtdepressief. Doordat ik hier gewaardeerd werd door wat ik deed ben ik erbovenop gekomen."