Pop-up store Zundert: ‘We werden gewaarschuwd door het smeulen van de knuffel van ons dochtertje’

Café Frou Frou opent eind mei in pand De Brave Hendrik

14:14 BREDA - Eind mei gaat café Frou Frou open aan de Prins Hendrikstraat in Breda. Frou Frou komt in het pand waar voorheen café De Brave Hendrik gevestigd was. Dat café sloot begin dit jaar en vervolgens nam Ad Figlarek de zaak over. De afgelopen maanden is hij bezig geweest met verbouwen.