BREDA - Cateringbedrijf Ravanello opent binnenkort in het voormalige belastingkantoor aan de Gasthuisvelden in Breda een pop-up restaurant. Initiatiefnemer is Ralph Geerts, chef en eigenaar van Ravanello. Geerts zal met zijn team van 2 tot en met 22 december een typisch Brabants vijf gangen menu koken. Thema: ‘Hoe proeft gastvrijheid in Brabant?’

Ravanello is bekend van pop-up restaurants op bijvoorbeeld BredaPhoto of in het voormalige postkantoor aan de Oude Vest. Maar is ook initiatiefnemer van Pannen op het Dak, het gratis festival dat de afgelopen drie jaar werd gehouden op het dak van parkeergarage Concordia. Het festival moet stoppen vanwege de kosten. Nu landt Ravanello in het vroegere belastingpand dat sinds 2016 is vrijgekomen en is gedoopt in De Teruggave.

Bourgondiërs

Het zes verdiepingen hoge complex krijgt een tijdelijke bestemming invulling voor de periode van tien jaar, er is al een twintigtal bedrijven en instellingen actief. Projectmanager Kiki de Jongh van Ravanello: ,,Brabanders staan bekend om hun gastvrijheid en zijn echte Bourgondiërs. Deze typische cultuur bestaat al eeuwen en is iets waar we trots op mogen zijn. Maar wat is de oorsprong? En hoe proeft gezelligheid?” Ravanello is in gesprek gegaan met koks, ondernemers, boeren en andere ‘experts’. Geerts: ,,De gastvrijheid in Brabant is uniek en zit in ons dna. Het gaat veel verder dan alleen lekker eten. Persoonlijk contact, via de achterdeur naar binnenkomen en aandacht hebben voor elkaar. Dat willen we ook meegeven tijdens het belevingsdiner in Breda. Genieten van goed eten, goed gezelschap en pure Brabantse gastvrijheid.”

Op 1 december opent Ravanello de maand van de gastvrijheid met een avond speciaal voor genodigden. Van 2 tot en met 22 december is het pop-up restaurant voor iedereen toegankelijk. Meer over de kosten van dit culinaire Brabantse arrangement en reserveringen is te vinden op hoeproeftgastvrijheidinbrabant.nl en op de Facebookpagina, met een blik in de keuken.