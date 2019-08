Pop-up politiebureau op station Breda

BREDA - Op het station in Breda komt medio september een week lang een pop-up politiebureau. Het wordt gevestigd in een leegstaande ruimte in de gang onder het station, naast de vegetarische fastfoodzaak Björn Burgers die daar binnenkort open gaat.

In de zomer van 2017 is er al een keer een pop-up politiekantoor geweest in winkelcentrum Hoge Vucht in Breda-Noord. Ook houden agenten regelmatig spreekuren op straat of bij winkelcentra, maar dan niet vanuit een pand maar bijvoorbeeld buiten met een staantafel of met een wijkbus.

Laagdrempelig

“Het doel van de pop-up bureau’s is om op een laagdrempelige manier in contact te komen met burgers, die bijvoorbeeld informatie willen of tips willen doorgeven”, aldus een woordvoerster van de politie.

Het bureau in Breda-Noord was in 2017 twee weken gevestigd in een leegstaand winkelpand. De politie kreeg toen zo’n 180 mensen op bezoek. Dat leverde veel informatie op en in een enkel geval leidde het zelfs tot een aanhouding (voor winkeldiefstal).

Grensstation

Dat er nu op het station in Breda een pop-up bureau komt, heeft meerdere redenen. “Breda is een grensstation geworden nu er een directe verbinding met België is. Daardoor komen er meer mensen langs en ook mensen die wellicht niet direct weten hoe ze met ons in contact kunnen komen”, aldus de woordvoerster.

Andere redenen zijn dat er ruimte beschikbaar is op het station én dat in het pop-up bureau samengewerkt kan worden met veiligheids- en servicemensen van de NS. De politie kan daar dan gelijk ‘klanten’ ontvangen, zoals mensen die zonder een geldig vervoersbewijs reizen. Ook zal de wijkboa regelmatig aanwezig zijn.