Poort achter Treeport Zundert alleen open bij calamiteiten

Theo Peeters stopt als Theek 5-directeur

11 juni OOSTERHOUT - Hij werd beste bibliothecaris van Nederland. Wist Theek 5 overeind te houden in roerige tijden. Er is de afgelopen 30 jaar niks gebeurd in bibliothekenland zonder dat Theo Peeters daarbij betrokken was. Maandag kondigde de Bredanaar aan per 1 maart 2019 te stoppen als directeur van Theek 5. ,,Dit is het juiste moment.''