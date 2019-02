Poolse parochie wil Mariakerk in Breda overnemen

Volledig scherm De Mariakerk in Breda © Joyce van Belkom

De huidige eigenaar van de kerk in de wijk Overakker, de parochie van de Heilige Familie, is in gesprek met de Polen. De onderhandelingen over de overname zijn, zegt pastoor Lars Peetam, in een vergevorderd stadium ,,Ik verwacht dat ergens in de loop van dit jaar de overname een feit zal zijn.‘’

Teruglopend kerkbezoek

De Mariakerk lijdt, zoals zoveel kerken, onder een teruglopend kerkbezoek. Zo wordt de zaterdagavondmis doorgaans door dertig, hooguit veertig parochianen bezocht. Ook op zondag worden de kerkvieringen steeds minder vaak bezocht. ,,Als er niets zou gebeuren‘’, denkt Peetam, ,,is het over vijf of tien jaar met de Mariakerk gebeurd. Daarom moeten we deze overname toejuichen.‘’

Driehonderd

De Maximiliaan Kolbeparochie daarentegen groeit en bloeit. De kerkdiensten van pater Slawomir Klim die in heel West-Brabant en Zeeland actief is, worden door honderden, diepgelovige, Poolse migranten bezocht. Peetam: ,,Driehonderd mensen bij een mis is heel normaal. Een jong publiek ook. Heel anders dan bij ons. Ter vergelijking: zij hebben gemiddeld één begrafenis per jaar, wij honderd.‘’

Voorwaarde

Behalve de kerk wil de Poolse parochie ook de pastorie aan het Mariaplein overnemen. Daarbij is wel uitdrukkelijk de voorwaarde opgenomen dat de Mariakerk voor de parochie van de H. Familie beschikbaar blijft voor de wekelijkse viering op zaterdagavond, voor uitvaarten en een klein secretarieel steunpunt. Deze parochie omvat de voormalige parochies van Bavel, Ulvenhout en Breda-Zuid, beheert vier kerken en twee kapellen.

Door deze overname heeft de Mariakerk weer toekomst, denkt ook Henk Bakker van het parochiebestuur. Die was niet alleen onzeker geworden door het teruglopend kerkbezoek , maar ook de daarmee gepaard gaande vermindering van de inkomsten en de stijgende kosten voor het onderhoud van de kerk, de stookkosten en de verzekering.

Reacties

De parochianen van de Mariakerk zijn al geïnformeerd over de voorgenomen verkoop aan de Polen. De reacties zijn wisselend, vertelt Peetam. ,,Geschrokken, teleurgesteld, schaamte ook dat de parochie nauwelijks in staat is zelf de kerk overeind te houden, maar ook positieve reacties want zo kan de kerk voor de langere termijn toch behouden blijven.‘’

Parkeerproblemen bij de Mariakerk verwacht Peetam niet als de kerk straks op zondag volstroomt met Poolse gelovigen. ,,Er is voldoende capaciteit in de directe omgeving. Bovendien hebben we op iets grotere afstand ook nog het Valkeniersplein.‘’

Band

De Poolse parochie houdt nu nog diensten in de Laurentiuskerk. Zodra van de Mariakerk gebruik wordt gemaakt, vervallen die. De Mariakerk had al een bijzondere band met Polen. Op 29 oktober 1944, toen het zuiden van Breda was bevrijd, werd in de Mariakerk een Heilige Mis voor de bergjagers gehouden, voorafgaande aan de verdere aanval. In 2004 werd in dezelfde kerk 60 jaar bevrijding herdacht met een eucharistieviering, Daarbij aanwezig waren onder anderen koningin Beatrix, de toenmalige President van Polen Kwaśniewski en voormalig president Lech Wałęsa.