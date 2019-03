Pool en Litouwer verdacht van ‘poging doodslag op voormalig Fort Oranje’

De poging doodslag vond plaats op 6 juli 2015. De aanleiding zou in de relationele sfeer liggen. Dat de strafrechtelijke behandeling zo lang op zich heeft laten wachten, heeft mede te maken met verwarring over de wisselende verblijfplaatsen van de twee mannen. De vraag is of beiden wel persoonlijk een dagvaarding in hun eigen taal hebben ontvangen. Ze zijn verstuurd naar het adres van een caravan op Fort Oranje, die er natuurlijk niet meer staat. Ook zou het mogelijk naar Rozendaal in plaats van naar Roosendaal verzonden zijn. Daarnaast zijn de dagvaardingen verzonden naar adressen in Polen en Litouwen, maar die gegevens stammen uit 2015.