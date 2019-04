Pony packs met harddrugs in auto Bredase mannen

Nu is het vuur zéker uit: Bredase BMW week na brand uit waterbak gehaald

13:37 BREDA - De BMW die vorige week woensdag in brand vloog bij een dealer aan de Huifakkerstraat in Breda, is deze woensdag weer op het droge gezet. De brand wilde maar niet uit. Ten einde raad zette de brandweer de wagen daarom vorige week in een container vol water.