Politievakbond tevreden: C2000-mast blijft voorlopig staan in Rijsbergen

Met een dergelijke mast communiceren politie en andere hulpdiensten met elkaar. Een van de masten staat sinds vorig jaar juli op camping Fort Oranje. Een noodmast die daar werd neergezet omdat de ondernemingsraad van de politie herhaaldelijk had geklaagd over agenten die in de regio hun collega’s slecht of soms zelfs niet konden bereiken.



Na het plaatsen van de mast waren de problemen verholpen. Maar minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie besloot kort geleden dat de mast begin juni weer moet zijn verwijderd. Tot woede van de ACP die vreest dat agenten en medewerkers van andere hulpdiensten daardoor in de problemen komen.