'Politieke show' rond vechtpartij in Breda-Noord

Rick Zagers (VVD) en Jeroen Bruijns (CDA) stelden in de raadsvergadering de vechtpartij aan de orde. Zij vinden dat de gemeente een actieve rol moet hebben om te zorgen dat iedereen die betrokken is bij het conflict minimaal een stevig gesprek met de politie kan verwachten.



Daarnaast vinden VVD en CDA dat de ouders van de daders en medeplichtigen op hun verantwoordelijkheid moet worden gewezen, want ze rekenen de mishandeling ook de ouders aan. Zagers en Bruijns: "Er zijn waarden en normen geschonden en de opvoeding is in gebreken gebleven."



Dirk Uijl van de SP vond het volstrekt niet relevant dat VVD en CDA de kwestie aan de orde stelden. Er was immers al veel gebeurd, aldus Uijl: "De kinderen hebben met de politie gesproken, een aantal is zelfs van school gestuurd en de ouders zijn op school geweest. En dan gaan VVD en CDA hier over de rug van die kinderen - want het zijn nog steeds kinderen - een politieke show opvoeren."