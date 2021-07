Politieke keuzes in Breda, die moeten vooral de andere partijen maken

Ja,waar had de raad het donderdagavond over? Over een ‘diversiteitsburgemeester’ (die er niet komt). Over zestig daklozen die een huis moeten krijgen (maar daar niet aan worden geholpen). Over het leenstelsel en kernenergie (maar daar gaat de raad niet over). Maar vooral: er moeten keuzes worden gemaakt. Want de woningnood neemt dramatische vormen aan, ambtenaren verdrinken in grootstedelijke ambities en het klimaat gaat ook al naar de knoppen.