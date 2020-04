Politiek Zundert vergadert op afstand

Nieuw is dat zij, vanwege de coronacrisis, niet in in het Zundertse Raadhuis, maar allemaal thuis achter hun eigen computer het politieke debat aangaan.

Wie gebruik wil maken van de mogelijkheid om voor de vergadering in te spreken, wordt wel in de raadzaal verwacht. Die is niet leeg. Achter hun tafels zitten de griffier en de voorzitter van de Rondevergadering klaar. Niet alleen om de vergadering in goede banen te leiden, maar ook om insprekers te ontvangen. Die moeten zich vooraf even aanmelden via griffie@zundert.nl.

Thuis te volgen

De bijeenkomsten, niet alleen van De Ronde, maar ook van raadsvergadering Het Besluit, kan iedereen thuis via www.zundert.notubiz.nl volgen. Daar zijn de politici niet alleen te horen, maar ook te zien. Op dezelfde site is ook te lezen wat er op de agenda staat.